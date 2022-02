W ciągu ostatniej doby w Korei Południowej wykryto 109 831 zakażeń koronawirusem. Łącznie, od początku epidemii w kraju tym wykryto 1 755 809 zakażeń. Liczba zgonów chorych na COVID-19 wzrosła w Korei Południowej w ciągu doby o 45 - do poziomu 7 283.

Korea Południowa mierzy się obecnie z falą zakażeń napędzaną wariantem Omikron.



Władze kraju w piątek ogłosiły, że obowiązujące w kraju obostrzenia - m.in. limit liczby uczestników prywatnych zgromadzeń na poziomie sześciu osób, obowiązek siedmiodniowej kwarantanny dla osób, przybywających do kraju spoza jego granic oraz obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych i uzależnienie dostępu do wielu takich miejsc od posiadania "paszportu covidowego" - będą obowiązywać co najmniej do 13 marca.

Wydłużony zostanie natomiast czas działania barów i restauracji, które będą musiały zamykać się o 22, a nie - jak obecnie - o 21.



Niektórzy eksperci ds. ochrony zdrowia przewidują, że dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Korei Południowej może się jeszcze podwoić, a nawet potroić. Jednak władze zwracają uwagę, że liczba przypadków ostrego przebiegu COVID-19 jest względnie niewielka, podobnie jak liczba zgonów zakażonych.



58 proc. z 52 mln mieszkańców Korei Południowej przyjęło dawkę przypominającą (trzecią) szczepionki przeciw COVID-19. Łącznie 44 mln mieszkańców kraju - 86,2 proc. całej populacji - to osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19.