Ruch lotniczy w Polsce powinien odbudować się do stanu sprzed pandemii do końca 2024 roku. Zakładana roczna przepustowość pierwszego etapu lotniska budowanego w ramach CPK powinna mieć 40 milionów pasażerów. Do 2060 r. lotnisko przyciągnie łącznie około 850 mln pasażerów - przewiduje prognoza IATA.