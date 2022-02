Lider CSU i premier władz landu o zmianie polityki w zakresie obowiązku szczepień pracowników ochrony zdrowia poinformował w poniedziałek.



Obowiązek szczepień dla pracowników ochrony zdrowia i domów opieki wchodzi w życie w Niemczech 15 marca. Władze Bawarii zdecydowały się jednak bezterminowo zawiesić jego wdrożenie.



Ze słów Södera wynika, że władze nie będą egzekwować obowiązku od pracowników ochrony zdrowia i domów opieki w tym niemieckim landzie.

Söder uzasadnił taką decyzję problemami kadrowymi domów opieki. Premier Bawarii przyznał, że co do zasady jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień na COVID-19, ale - jak dodał - taki obowiązek tylko wobec pracowników ochrony zdrowia to "częściowe rozwiązanie", które "nie pomoże w walce z falą zakażeń napędzaną wariantem Omikron.



Przyjęty w grudniu obowiązek szczepień dla lekarzy, pielęgniarek czy pracowników domów opieki przewiduje, że do połowy marca wszystkie objęte obowiązkiem osoby powinny być w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

Jednakże w ostatnich dniach Niemiecka Rada Pielęgniarek alarmowała, że wdrożenie obowiązku pogłębi problem braku rąk do pracy w domach opieki.



Na początku lutego minister zdrowia Niemiec stwierdził, że lokalne władze mogą wyrazić zgodę na to, by niezaszczepieni pracownicy nadal pracowali w placówkach ochrony zdrowia i domach opieki.