Premier ogłosił otwarcie granic kraju dla w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 turystów po posiedzeniu komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego, na którym przedstawiono najnowsze rekomendacje dotyczące ochrony zdrowia publicznego w Australii.



Australia zamknęła granice w marcu 2020 roku, gdy WHO ogłosiło, że świat zmaga się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pod koniec 2021 roku granice Australii zostały częściowo otwarte - m.in. dla zagranicznych studentów i imigrantów zarobkowych.



Teraz premier Morrison wyraził nadzieję, że otwarcie granic również dla turystów będzie stanowić pozytywny impuls dla sektora turystycznego w kraju.

Warunkiem przybycia do Australii jest zaszczepienie przeciw COVID-19 dwoma dawkami Scott Morrison, premier Australii

- Wiem, że branża turystyczna czekała na tę decyzję - podkreślił szef australijskiego rządu dodając, że najbliższe dwa tygodnie to czas dla sektora turystycznego na przygotowanie się do ponownego przyjęcia zagranicznych turystów w Australii.



- Warunkiem przybycia do Australii jest zaszczepienie przeciw COVID-19 dwoma dawkami. To zasada. Wszyscy muszą się do niej stosować - zaznaczył Morrison.

W Australii od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju wykryto ok. 2,73 mln zakażeń. Zmarło 4 243 chorych na COVID-19. W ciągu ostatniej doby w kraju wykryto nieco ponad 23 tys. zakażeń.