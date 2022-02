31 stycznia w gabinecie małopolskiej kurator oświaty pojawili się przedstawiciele organizacji rodzicielskich i nauczycielskich, które sprzeciwiają się nauczaniu zdalnemu.

Reklama

Kurator Barbara Nowak przekonywała, że wbrew twierdzeniom, szkoły nie są pasem transmisyjnym wirusa.

Czytaj więcej Edukacja Kuratorka Nowak będzie youtuberką. Chce nawiązać kontakt z uczniami Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak w filmach publikowanych w serwisie YouTube zamierza odpowiadać na pytania uczniów. W ten sposób chce nawiązać z nimi kontakt i przybliżyć swoją pracę. Pytania można zadawać od dziś.

- Tylko w kilku przypadkach było potwierdzenie, że dziecko przenosiło wirus na babcię, gdzieś tam na rodziców i tak dalej. Dzieci, jeśli już chorują, to nie kończy się to dla nich jakimiś tragicznymi skutkami. Chyba porównywalne jest ze zwykłą grypą, jeśli chodzi o sytuację ciężkich zachorowań - mówiła.

Z opinią tą nie zgadza się Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19.

Reklama

- To jest kłamstwo i to ciężkie, bo mamy przecież liczne dowody naukowe i kliniczne, że dzieci tego wirusa przenoszą. Pokazała to fala delta, gdzie największa liczba ognisk epidemicznych, jakie były w Polsce, a przyznał to sam minister zdrowia i również sanepid, była właśnie w szkołach. Dzieci przynosiły wirusa do domu, mamy mnóstwo potwierdzonych ognisk domowych, gdzie dziecko stawało się tym pierwszym ogniwem przynoszącym wirusa do domu - mówił.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Dymisja kurator Barbary Nowak? Polacy podzieleni "Czy małopolska kurator oświaty Barbara Nowak powinna stracić stanowisko za nazwanie szczepień na COVID-19 'eksperymentem medycznym'?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Uczestnicy spotkania kilkukrotnie powtarzali, że koronawirusa można porównać do grypy.

Nowak wypowiedziała się również na temat nauczania zdalnego. Jej zdaniem dzieci są wypychany w "odmęty totalnego szaleństwa".

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku CZYTAJ WIĘCEJ

- Pan minister profesor Przemysław Czarnek zadbał o to, że w sytuacji, na którą on nie ma wpływu tej ogólnej - i pewnych rozporządzeń, na które nie do końca ma wpływ - to jednak wyraźnie stanął po stronie dziecka - mówiła odnosząc się do przepisów, które umożliwiają na kontynuowanie nauki w szkole, jeśli dziecko nie ma odpowiednich warunków w domu.

- Z mojego punktu widzenia i z tego, co ja orientuję się w polityce, to nie jest tak, że pan minister może tutaj dokładnie to, co uważa za stosowne, wprowadzić. To jest polityka rządu. Gdyby pan minister się z tym nie zgodził, pewno nie byłby panem ministrem. Dla mnie istotne jest to spojrzenie, że pan minister naprawdę za każdym razem jednak staje po stronie ucznia, tak jak może - mówiła później.

Reklama

W czasie rozmowy Nowak pytała także gości, czy "najważniejsze jest być zdrowym". - Za wszelką cenę? Czy resztę możemy przekreślić, bo to zdrowie jest najważniejsze? - powiedziała.