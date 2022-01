Szykują się duże zmiany ws. wpisów do ksiąg wieczystych

Rząd chce, by ostatecznie banki zwracały kredytobiorcom pieniądze, które pobierają od nich jako zabezpieczenie do czasu wpisu do księgi wieczystej. Takie wpisy będą mogły dokonywać nie tylko sądy, ale również kancelarie notarialne – informuje rmf24.pl.