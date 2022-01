Dr Fauci, stojący na czele amerykańskiego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych stwierdził, że "Omikron, z nadzwyczajną, bezprecedensową skutecznością jeśli chodzi o transmisję, ostatecznie znajdzie każdego".

Reklama

- Ci, którzy się zaszczepią i przyjmą dawkę przypominającą, też będą wystawieni na jego działanie. Niektórzy, może wielu z nich, zakazi się, ale przejdzie zakażenie bardzo lekko, z pewnymi wyjątkami będzie się mieć dobrze w sensie, że nie trafią do szpitala i nie umrą - dodał dr Fauci w rozmowie z J. Stephenem Morrisonem, wiceprzewodniczącym Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS).



Z kolei niezaszczepieni - zdaniem dr. Fauciego - "odczują ciężar" fali epidemii napędzanej wariantem Omikron.



W USA niezaszczepionych na COVID-19 jest blisko 65 mln osób, co oznacza, że co piąty Amerykanin dopuszczony do szczepień na COVID, nie przyjął szczepionki. W pełni zaszczepionych jest 62 proc. mieszkańców kraju. Z kolei 23 proc. przyjęło przypominającą (trzecią) dawkę szczepionki - wynika zdanych Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób.

65 mln Tylu Amerykanów nie jest zaszczepionych na COVID-19

Reklama

W amerykańskich szpitalach przebywa obecnie 145,9 tys. zakażonych koronawirusem - to największa liczba chorych na COVID-19 w szpitalach od początku epidemii i niemal dwukrotnie więcej niż dwa tygodnie temu.



Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem w USA z ostatnich 7 dni wynosi obecnie 754,2 tys. To trzy razy więcej niż w szczycie fali zakażeń napędzanej wariantem Alfa, w styczniu 2021 roku.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Prof. Pyrć o kolejnej fali epidemii w Polsce: Zaszczepieni będą chorować Dzieci - to już wiemy - mogą być wektorem wirusa - mówił w rozmowie z Radiem Zet wirusolog, członek Rady Medycznej przy premierze prof. Krzysztof Pyrć, w dniu, w którym dzieci, po krótkim okresie nauki zdalnej przed i po świętach Bożego Narodzenia i Nowym Roku, wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Średnia dobowa liczba zgonów chorych na COVID-19 w USA z ostatnich 7 dni wynosi 1 646 - 33 proc. więcej niż tydzień temu. To ponad dwa razy mniej niż w styczniu 2021 roku, gdy średnia ta osiągnęła poziom 3 402.



Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

Wariant Omikron wywołuje obecnie 98,3 proc. nowych zakażeń koronawirusem w USA.