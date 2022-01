Ostatniej doby potwierdzono 11 670 infekcji. To wzrost w porównaniu z poprzednim wtorkiem, gdy potwierdzono 9843 zakażenia, a spadek zgonów. Tydzień temu raportowano 549 przypadków śmierci spowodowanych Covid-19.

Spośród 433 osób, które zmarły, 340 było niezaszczepionych. Wiceminister ponowił apel o poddanie się szczepieniom.

- To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala. Jeżeli byłyby zaszczepione mógłby, to przechodzić w sposób łagodny. Dlatego mój apel: naprawdę jest to w tej chwili jedyna metoda, abyśmy się uchronili przed hospitalizacją czy zgonem, to są oczywiście szczepienia - mówił Kraska.

Wiceminister przekazał, że w Polsce dotychczas oficjalnie potwierdzono 65 przypadków Omikrona. Nie kumulują się w jednym regionie, są rozrzucone po całym kraju, w tym również w małych miejscowościach.

Kraska powtórzył przekaz rządzących, że co prawda powrót uczniów do szkół jest przewidziany na 10 stycznia, ale "sytuacja jest dynamiczna".

Wczoraj mówił to również minister zdrowia Adam Niedzielski, dodając, że dalsze decyzje, w zależności od liczby przypadków, ale w połączeniu z liczbą hospitalizacji, będą podejmowane w środę lub w piątek. Szef resortu nie wykluczył ponownego zamknięcia galerii handlowych i pracy zdalnej.