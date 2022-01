Dzieci od 12. roku życia mogą być szczepione przeciwko Covid-19 od czerwca. Z kolei młodsze – od połowy grudnia ubiegłego roku. Tam, gdzie potrzebna jest zgoda obojga rodziców, okazuje się, że jest z tym problem – zdarza się, że współmałżonkowie mają w kwestii szczepień odmienne zdanie. Posłowie Polski 2050 uznali, że sytuacja jest na tyle istotna, że wymaga zajęcia stanowiska przez ministra zdrowia oraz Michała Dworczyka, odpowiedzialnego za Narodowy Program Szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Reklama

– Postulujemy, żeby osoby powyżej 16. roku życia mogły same decydować o poddaniu się szczepieniu – mówi „Rzeczpospolitej" posłanka Joanna Mucha z Polski 2050, która również wystąpiła do Biura Analiz Sejmowych o informację, jak ta kwestia jest rozwiązana w innych krajach.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Negacjoniści też chorują na COVID-19 Z powodu dużej liczby zakażeń rząd może ogłosić obostrzenia. Tymczasem rzekomo nieistniejąca pandemia dopadła kolejnego antyszczepionkowca.

Interpelacja powstała na kanwie jednej z indywidualnych spraw, jaka wpłynęła do biura poselskiego, a w której miesiąc temu wypowiedział się sąd (o decyzji napisał portal natemat.pl).

Chodzi o 13-latka, który w czerwcu przyjął pierwszą dawkę szczepionki. Drugiej już nie, bo matka chłopca temu się sprzeciwiła – w punkcie szczepień wprost zastrzegła, że nie wyraża zgody na szczepienie syna i podanie mu drugiej dawki. Sam chłopiec twierdził, że był przekonany do pierwszej dawki, ale później nabrał wątpliwości co do kolejnej. Sąd uznał, że skoro matka nie chce szczepienia i dziecko także – to nie może zostać zaszczepione.

Reklama

– Życie dopisało smutny scenariusz. Mój syn, który nie przyjął drugiej dawki, zachorował na covid. Zakaził też swoją matkę i dwuletniego braciszka – mówi nam Tomasz Czajkowski, ojciec chłopca. Napisał już apelację od tego wyroku.

„Prawnicy, lekarze, a także rodzice starają się obecnie przed sądami wyjaśnić, czy do szczepienia dziecka np. przeciw Covid-19 jest konieczna zgoda obojga opiekunów/rodziców" – wskazują posłowie w interpelacji.

I zauważają, że kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 97, § 2) mówi, że „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Jeśli nie ma między nimi porozumienia, to sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy". Problem w tym – jak wskazują posłowie – że prawo nie definiuje pojęcia „istotnych spraw" (jest orzecznictwo), więc „trudno jednoznacznie wskazać katalog zabiegów i procedur medycznych wymagających obopólnej zgody rodziców".

Posłowie pytają więc ministra i szefa KPRM, czy szczepienie przeciw Covid-19 jest „istotną sprawą dziecka" i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych, a także czy resort posiada dane, ile toczy się spraw sądowych w związku z brakiem zgody jednego z rodziców na szczepienie dziecka w tym zakresie. Chcą również wiedzieć, czy jeśli jedno z rodziców zgadza się na szczepienie, a drugi rodzic nie wyraża zgody, to czy można zaszczepić. – Powstał problem, który powoduje dodatkowe napięcia i spory między rodzicami, w które wciągane są dzieci – zauważają posłowie.

Dotąd w Polsce pełną dawką zaszczepionych jest 21 mln osób (55,5 proc. populacji). Z danych resortu zdrowia wynika, że pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 208 tys. dzieci w wieku 5-11 lat, a kolejne ok. 304 tys. w tym przedziale wiekowym zarejestrowano na szczepienia.