W Wielkiej Brytanii notowany jest wzrost liczby nowych zakażeń związany z wariantem Omikron koronawirusa. W piątek urząd statystyczny ONS opublikował oparte o dane sondażowe szacunki dotyczące liczby nowych przypadków SARS-CoV-2.

W Anglii wciąż rośnie odsetek osób, u których test na koronawirusa daje wynik dodatni - podała agencja. "Szacujemy, że w tygodniu do 23 grudnia 2,02 mln osób w Anglii miało koronawirusa (COVID-19)" - czytamy w komunikacie. Oznacza to, że koronawirusa miała średnio 1 osoba na 25. W Walii, Irlandii Północnej i Szkocji wskaźnik ten wynosił ok. 1 na 40. Najwyższy odsetek według ONS odnotowano w Londynie (1 na 15). Wskaźniki z Anglii i Szkocji są najwyższe odkąd zbierane są dane.

Angielska NHS poinformowała, że ponad 75 proc. dorosłych kwalifikujących się do szczepień na COVID-19 (28 milionów osób) przyjęło trzecią dawkę szczepionki.

Prof. Paul Hunter z Uniwersytetu Anglii Wschodniej powiedział Sky News, że COVID-19 może przekształcić się z pandemii w endemię.

- Wysoki szczyt liczby zakażeń prawdopodobnie oznacza, że w styczniu - w porównaniu ze stanem obecnym - będziemy mieć relatywnie mniej nowych przypadków - stwierdził.

- Wiemy, że każda choroba zakaźna, która rozprzestrzenia się szybko, osiąga szczyt bardzo wcześnie - a potem krzywa zakażeń generalnie dość szybko opada - dodał. Profesor zastrzegł, że nie ma gwarancji, iż taki będzie scenariusz rozwoju epidemii na Wyspach.