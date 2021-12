W przesłaniu na Nowy Rok, które zostanie umieszczone w mediach społecznościowych w piątek, Boris Johnson podkreśli, że Wielka Brytania osiągnęła swój cel, jakim było umożliwienie przyjęcia przypominającej (trzeciej) dawki szczepionki na COVID-19 wszystkim Brytyjczykom do końca roku. Premier Wielkiej Brytanii doda, że 7 na 10 dorosłych w Wielkiej Brytanii otrzymało już dawkę przypominającą szczepionki.



- Jakiekolwiek wyzwania los będzie nadal stawiał na naszej drodze, jakikolwiek niepokój towarzyszyć nam będzie w najbliższych tygodniach i miesiącach, zwłaszcza w związku z wariantem Omikron i rosnącą liczbą chorych w szpitalach, możemy powiedzieć jedną rzecz z pewnością: nasza sytuacja 31 grudnia jest nieporównywalnie lepsza, niż w ubiegłym roku - oświadczy Johnson.

Johnson podkreśli też, że dzięki szczepieniom kraj był w stanie "utrzymać najbardziej otwartą gospodarkę i życie społeczne spośród wszystkich dużych europejskich gospodarek"



Jednocześnie brytyjski premier - w związku z szerzeniem się w kraju wariantu Omikron - wezwie Brytyjczyków do ostrożnego świętowania nadejścia 2022 roku.



- Przetestujcie się (na COVID) jeśli idziecie się bawić i pamiętajcie jak ważne jest wietrzenie - podkreśli.

Uczyńcie postanowienie noworoczne, znacznie łatwiejsze niż stracenie wagi, z tego, by udać się do punktu szczepień Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii

Johnson skieruje też apel do niezaszczepionych. - Chcę zwrócić się bezpośrednio do tych, którzy nie są jeszcze w pełni zaszczepieni. Ludzi, którzy myślą, że choroba im nie zaszkodzi. Spójrzcie na ludzi trafiających dziś do szpitali, to możecie być wy - powie.



- Spójrzcie na OIOM-y i niepotrzebne cierpienie tych, którzy nie przyjęli trzeciej dawki, to możecie być wy - doda.



- Więc uczyńcie postanowienie noworoczne, znacznie łatwiejsze niż stracenie wagi, z tego, by udać się do punktu szczepień lub zapisać się na szczepienie w internecie - zaapeluje Johnson.