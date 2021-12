Jak poinformował minister zdrowia Niemiec, Karl Lauterbach, cel ten udało się zrealizować do niedzieli, 26 grudnia - informuje agencja dpa. Oznacza to, że udało się go osiągnąć przed końcem roku.

Spośród 30 mln szczepień wykonanych między 18 listopada a 26 grudnia (38 dni, nieco ponad 5 tygodni) 25 mln szczepień były to szczepienia dawką przypominającą szczepionki przeciw COVID-19, a 5 mln szczepień - szczepienia pierwszą lub drugą dawką.

Rząd Niemiec przyspieszył akcję szczepień na COVID-19 w związku z ponownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w kraju. Tempo szczepień w Niemczech zwolniło latem.

1,6 mln Tyle szczepień na COVID-19 wykonano w Niemczech 15 grudnia

- Możemy być z tego dumni - powiedział Lauterbach ogłaszając, iż rząd wywiązał się z celu, jakim było wykonanie 30 mln dodatkowych szczepień przed końcem roku.



Obecnie zainteresowanie szczepieniami na COVID-19 w Niemczech wzrosło m.in. ze względu na ograniczenia w dostępie do miejsc publicznych nałożone na niezaszczepionych przez niemiecki rząd. Do wzrostu zainteresowania szczepieniami przyczynia się też szybkie szerzenie się w Niemczech wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2.

15 grudnia w Niemczech wykonano rekordowe 1,6 mln szczepień przeciw COVID-19.

Mimo przyspieszenia tempa szczepień niemiecki rząd musiał przełożyć inny cel, jakim jest osiągnięcie odsetka w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 mieszkańców Niemiec na poziomie 80 proc. Pierwotnie cel ten miał zostać osiągnięty 7 stycznia, ale obecnie jego osiągnięcie planowane jest na koniec stycznia.

Obecnie w Niemczech w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 58,9 mln osób, a więc 70,8 proc. populacji - podaje dpa. Instytut Roberta Kocha zwraca jednak uwagę, że rzeczywisty odsetek zaszczepionych może być nawet o 5 proc. wyższy ze względu na opóźnienia w raportowaniu.