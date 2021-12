Panel ekspertów Ministerstwa Zdrowia, którego ustalenia nie zostały jeszcze wdrożone, zalecił we wtorek, by osoby uprawnione otrzymały czwartą dawkę co najmniej cztery miesiące po otrzymaniu trzeciej.

Premier Naftali Bennett, który dążył do zwiększenia liczby zaszczepionych mieszkańców Izraela, z zadowoleniem przyjął oświadczenie panelu jako "wspaniałą wiadomość, która pomoże nam przezwyciężyć falę Omikrona, która rozprzestrzenia się na całym świecie".

Panel zalecił również skrócenie czasu pomiędzy drugim i trzecim szczepieniem do trzech miesięcy z pięciu.

Takie działania byłyby "częścią przygotowania do piątej fali" pandemii, powiedzieli eksperci, którzy nie przedstawili konkretnych danych stojących za zaleceniami.

- Widzimy słabnącą ochronę przed Omikronem. Ta fala rośnie w zaskakująco wysokich liczbach... Ponad 80 proc. członków panelu poparło ten środek - powiedział lekarz Arnon Shahar.

Rząd Bennetta podjął szybkie działania przeciwko Omikronowi, zabraniając obcokrajowcom wjazdu do Izraela 25 listopada i rozszerzając listę krajów wysokiego ryzyka, do których obywatele nie powinni podróżować. Na listę w tym tygodniu wpisano Stany Zjednoczone.

We wtorek izraelski szpital poinformował o pierwszym w kraju zgonie pacjenta z Omikronem, po czym zmienił oświadczenie, by powiedzieć, że ostateczne badanie laboratoryjne wykazało, że został on zarażony wariantem Delta. Centrum Medyczne Soroka powiedział, że mężczyzna, w wieku 60 lat i z poważnymi istniejącymi wcześniej schorzeniami, zmarł w poniedziałek, dwa tygodnie po tym, jak został przyjęty na oddział COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia podało, że do wtorku w Izraelu było co najmniej 340 znanych przypadków zakażenia Omikronem.