Bank Centralny Republiki Turcji obniżył główną stopę procentową o 100 pb., do 14 proc. Jego decyzja była zgodna z przewidywaniami rynku. Od września obniżył on główną stopę już o łącznie 500 pb., pomimo tego, że inflacja konsumencka przyspieszyła do 21,3 proc. r./r. w listopadzie.