Oznacza to, że współczynnik R dla wariantu Omikron w Wielkiej Brytanii wynosi od 3 do 5. Każda wartość współczynnika R powyżej 1 oznacza rozwój epidemii.



Wartość współczynnika R dla wariantu Delta koronawirusa wynosi z kolei obecnie w Wielkiej Brytanii ok. 1,1-1,2.

Dr Hopkins poinformowała, że obecnie w brytyjskich szpitalach przebywa 15 osób zakażonych wariantem Omikron. To o pięć więcej niż we wtorek. Jak mówiła dr Hopkins liczba hospitalizowanych w wyniku zakażenia się Omikronem musi wzrosnąć do 250 zanim będzie można dokonać szacunków dotyczących tego jak ostry przebieg COVID-19 może wywołać wariant Omikron oraz jak skutecznie chronią przed nim szczepionki.

Naczelny lekarz Anglii, prof. Chris Whitty zaznaczył, że w szpitalach jest prawdopodobnie więcej niż 15 osób zakażonych wariantem Omikron - liczba, o której mówiła dr Hopkins to pacjenci przebywający w szpitalach, u których zakażenie Omikronem potwierdzono wynikiem badań genetycznych.



Prof. Whitty nie wykluczył też, że ostatecznie dobowa liczba hospitalizacji z powodu zakażenia Omikronem może przekroczyć tą, którą zanotowano w styczniu 2021 roku w szczycie zimowej fali epidemii (4 583). Jak mówił może się tak stać, nawet jeśli przebieg zakażenia wariantem Omikron jest łagodniejszy - jednak ze względu na szybką transmisję wariantu szczyt wywołanej nim fali epidemii może nastąpić bardzo szybko i gwałtownie.



Naczelny lekarz Anglii mówił, że problemem z Omikronem będzie to, że uderzenie fali będzie "bardzo skoncentrowane" i nastąpi "w krótkim czasie".