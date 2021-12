Trangas nie był zaszczepiony przeciw COVID-19. Zmarł w szpitalu w Atenach, do którego trafił 4 grudnia z powodu kłopotów z oddychaniem.

Jego śmierć - jak pisze AP - zwróciła uwagę na dużą liczbę seniorów w Grecji, którzy nadal nie zaszczepili się na COVID-19. Kraj zmaga się obecnie z falą zakażeń koronawirusem i zgonów chorych na COVID-19. To trzecia poważna fala epidemii w Grecji.



W Grecji nie zaszczepiło się przeciw COVID-19 ok. 25 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

Grecki rząd zapowiedział, że szczepionki na COVID-19 będą w Grecji obowiązkowe dla osób w wieku powyżej 60. roku życia.

Rząd Grecji wprowadził obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla mieszkańców w wieku powyżej 60 lat. Obowiązek wejdzie w życie w styczniu, a ci seniorzy, którzy się nie zaszczepią będą musieli liczyć się z grzywną w wysokości 100 euro miesięcznie.



Ponadto certyfikaty covidowe wystawione w pełni zaszczepionym seniorom w Grecji stracą ważność po siedmiu miesiącach jeśli senior nie przyjmie przypominającej (trzeciej) dawki szczepionki.

100 euro Taką grzywnę, co miesiąc, będzie musiał zapłacić każdy senior w Grecji, który nie zaszczepi się przeciw COVID-19

Lekarz leczący Trangasa, Christos Zoupas, twierdził, że prosił go, aby zaszczepił się przeciw COVID-19.



- Sądzę, że myślał, iż po prostu to przetrwa, tak jakby to było zachorowanie na grypę - mówił Zoupas na antenie greckiej telewizji ERT. - Próbowałem go przekonać, żeby się zaszczepił, do ostatniej chwili - dodał.