Materiał Promocyjny

Nowy styl, zmienione proporcje, nowoczesne rozwiązania i niespotykane jak na tę klasę samochodu wyposażenie. Skoda przyzwyczaiła nas do rewolucji, ale to, co zaproponowała, przygotowując czwartą generację popularnej Fabii, przerosło wszelkie oczekiwania.