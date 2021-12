O wykryciu pierwszego zakażenia wariantem Omikron w Chinach kontynentalnych chińska Komisja Zdrowia Publicznego informowała w poniedziałek. Wówczas podano, że zakażenie wykryto w Tiencinie, u osoby, która przybyła do Chin spoza ich granic.

Teraz "Global Times" podaje, że zakażony jest Polakiem, który przybył do Chin z Warszawy. Tymczasem w Polsce nie potwierdzono wynikami badań genetycznych ani jednego przypadku zakażenia wariantem Omikron, który ma być znacznie bardziej zakaźny niż dominujący obecnie na całym świecie wariant Delta.

Gu Qing, dyrektor komisji zdrowia w Tiencinie podkreślił w rozmowie z chińską telewizją państwową, że zakażenie wykryto u osoby, która przybyła do Chin z Europy. Jak dodał osoba ta nie miała symptomów zakażenia, gdy wylądowała na lotnisku w Tiencinie.

Bezobjawowe zakażenie u Polaka, który przyleciał do Tiencinu z Warszawy, wykryto w ubiegły czwartek

Jednak, zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym w Chinach, przybysza z Europy przewieziono do ośrodka kwarantanny, gdzie w ubiegły czwartek zidentyfikowano go jako osobę bezobjawowo zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2. W poniedziałek badania genetyczne wykazały, że przybysz jest zakażony wariantem Omikron. Jak dotąd zakażenia tym wariantem nie wykryto u innych pasażerów lotu, którym leciał do Chin zakażony - podaje "Global Times".



Zakażony wariantem Omikron, mimo braku objawów, trafił do szpitala - wynika z informacji chińskiego dziennika.