Johnson mówił o tym w czasie wizyty w puncie szczepień w Paddington, dzielnicy zachodniego Londynu.

- Niestety Omikron prowadzi do hospitalizacji i niestety, co najmniej jeden zakażony wariantem Omikron zmarł - powiedział premier.



- Dlatego sądzę, że hipoteza, iż jest to łagodniejsza wersja wirusa, to jedno, a drugie to tempo, w jakim szerzy się on w populacji. Dlatego najlepsze, co można zrobić, to przyjąć przypominającą dawkę szczepionki - dodał.

3 137 Tyle zakażeń wariantem Omikron wykryto jak dotąd w Wielkiej Brytanii

Wcześniej minister zdrowia Wielkiej Brytanii, Sajid Javid, mówił w Sky News, że co najmniej 10 zakażonych wariantem Omikron na Wyspach przebywa obecnie w szpitalach.



W niedziele w Wielkiej Brytanii wykryto 1 239 zakażeń wariantem Omikron - niemal dwukrotnie więcej, niż dzień wcześniej.

Łącznie w Wielkiej Brytanii wykryto 3 137 zakażeń tym wariantem.



Boris Johnson ocenił, że "już jutro większość nowych zakażeń w Londynie" będą stanowić zakażenia wariantem Omikron. Obecnie wariant ten ma odpowiadać za ok. 40 proc. nowych zakażeń w stolicy kraju.



W niedzielę premier oświadczył, że chce - w związku z pojawieniem się nowego wariantu wirusa - przyspieszyć tempo podawania Brytyjczykom przypominających (trzecich) dawek szczepionki na COVID-19. Johnson zadeklarował, że do końca roku szanse na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki ma mieć każdy pełnoletni Brytyjczyk.



Od środy każdy 18-letni Brytyjczyk, który przyjął drugą dawkę szczepionki co najmniej trzy miesiące temu, będzie mógł zarejestrować się na szczepienie dawką przypominając szczepionki na COVID.