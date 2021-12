To pierwsze oświadczenie producentów szczepionki dotyczące skuteczności szczepionki wobec wariantu Omikron.

Reklama

We wspólnym oświadczeniu firmy podkreśliły, że przyjęcie jedynie dwóch dawek szczepionki wiąże się z niższą liczbą przeciwciał w organizmie, podczas gdy przyjęcie trzeciej dawki zwiększa ilość przeciwciał o 25 razy.

Jak czytamy w oświadczeniu przeciwciała w próbkach krwi pobranych od osób, które zaszczepiono trzecią dawką szczepionki Pfizer/BioNTech miesiąc temu, neutralizowały wariant Omikron tak skutecznie, jak działo się to w przypadku osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki w kontakcie z oryginalnym wariantem koronawirusa.

4 mld Tyle dawek szczepionki na COVID-19 Pfizer/BioNTech ma zostać wyprodukowanych w 2022 roku

"Zapewnienie, że tak wiele osób, jak to możliwe, jest w pełni zaszczepionych dwoma dawkami i otrzymało dawkę przypominającą, to najlepszy sposób działania, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19" - napisał dyrektor generalny Pfizera, Albert Bourla, w wydanym oświadczeniu.



Reklama

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Szczepionka Pfizer/BioNTech chroni słabiej przed wariantem Omikron Wariant Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 częściowo unika odpowiedzi układu odpornościowego osób, które zostały zaszczepione dwoma dawkami szczepionki Pfizer/BioNTech - poinformował prof. Alex Sigal z Afrykańskiego Instytutu Badań nad Zdrowiem z RPA.

Obie firmy są też gotowe opracować wersję szczepionki przeznaczoną do ochrony przede wszystkim przed wariantem Omikron do marca 2022 roku. Gdyby pojawiła się potrzeba opracowania takiej szczepionki nie wpłynie ona na poziom produkcji szczepionki Pfizer/BioNTech w 2022 roku - firma ma dostarczyć w przyszłym roku łącznie 4 mld dawek szczepionki na COVID-19.

Firmy podkreślają, że większość mutacji białka tzw. kolca koronawirusa SARS-CoV-2, obserwowanych przy wariancie Omikron, nie obejmuje struktur na zewnętrznej stronie kolca, na które reagują limfocyty T pojawiające się po zaszczepieniu na COVID-19.



"Wierzymy, że zaszczepione osoby nadal są chronione przed ostrą formą choroby" - czytamy w oświadczeniu.



Autopromocja Nowość! Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty ZAMÓW TERAZ

Wcześniej badacze z RPA poinformowali, że wariant Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 częściowo unika odpowiedzi układu odpornościowego osób, które zostały zaszczepione dwoma dawkami szczepionki Pfizer/BioNTech.