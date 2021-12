Brytyjski rząd przyznał, że przyspieszył podpisanie kontraktu na zakup kolejnych szczepionek, w związku z pojawieniem się wariantu Omikron, który - ze względu na 32 mutacje białka tzw. kolca koronawirusa, czyli części cząsteczki wirusa, za pomocą której łączy się ona z organizmem osoby zakażonej - może okazać się zarówno bardziej zakaźny niż dominujący dotychczas wariant Delta, jak i bardziej szczepionkooporny.



Na mocy podpisanej umowy Wielka Brytania zakupi 60 mln dawek szczepionki koncernu Moderna i 54 mln dawki szczepionki Pfizer/BioNTech. Kontrakt zostanie zrealizowany w latach 2022-2023. Kontrakt przewiduje też, że Wielka Brytania uzyska dostęp do wszelkich zmodyfikowanych szczepionek, które będą opracowane pod kątem wariantu Omikron, albo innego wariantu - poinformowało brytyjskie Ministerstwo Zdrowia.



- Te nowe umowy zapewnią, ochronę jeszcze większej liczbie osób w nadchodzących latach - podkreślił minister zdrowia w rządzie Borisa Johnsona, Sajid Javid. Jak dodał w Wielkiej Brytanii wykonano już ponad 115 mln szczepień przeciw COVID-19 (pierwszą, drugą i trzecią dawką).

W Wielkiej Brytanii co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało blisko 51 mln osób - niemal 89 proc. mieszkańców kraju w wieku powyżej 12 lat. 46 mln otrzymało dwie dawki szczepionki, a 18,6 mln - trzy dawki.

89 proc. Tylu Brytyjczyków, w wieku powyżej 12 lat, zaszczepiono co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19

We wtorek premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson oświadczył, że celem jego rządu jest umożliwienie każdemu dorosłemu Brytyjczykowi zaszczepienie się trzecią dawką szczepionki do końca stycznia. Oznacza to przyspieszenie akcji szczepień o ok. milion szczepień tygodniowo.



Dotychczas w Wielkiej Brytanii wykryto 32 przypadki wariantu Omikron.



W związku z pojawieniem się wariantu brytyjski rząd przywrócił obowiązek noszenia masek w środkach transportu publicznego i w sklepach.



W sierpniu rząd Johnsona zamówił 35 mln dodatkowych dawek szczepionki Pfizer/BioNTech, 60 mln dawek szczepionki Novavax i 7,5 mln dawek szczepionki GlaxoSmithKline (GSK)/Sanofi. Dwie ostatnie nie zostały jeszcze dopuszczone do użycia na Wyspach.