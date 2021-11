W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 45 326 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Zmarło 309 chorych na COVID-19. Wskaźnik zakażeń, określający liczbę zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu siedmiu dni, wzrósł w Niemczech doi rekordowego poziomu 399,8 - podał Instytut Roberta Kocha.

Reklama

Sytuacja nie jest tylko poważna, w niektórych częściach Niemiec jest dramatyczna Jens Spahn, minister zdrowia

W związku z sytuacją epidemiczną minister zdrowia Jens Spahn wezwał we wtorek do tego, aby zwiększyć liczbę miejsc publicznych, do których dostęp mieliby tylko zaszczepieni na COVID-19 i ozdrowieńcy legitymujący się negatywnym wynikiem testu PCR. Miałoby to pomóc w opanowaniu czwartej fali epidemii w Niemczech.



Spahn nie wykluczył powrotu do stosowania lockdownów w Niemczech, chociaż - jak dodał - byłyby one wprowadzane regionalnie.

Czytaj więcej Świat Koronawirus. Niemcy: Pielęgniarka "zaszczepiła" solą fizjologiczną 8 tys. osób? 8 tysięcy osób zaszczepionych na COVID-19 w północnych Niemczech musi ponownie przyjąć szczepionkę, ponieważ pielęgniarka jest podejrzewana o to, że podała im roztwór soli fizjologicznej zamiast szczepionki na COVID-19.

Reklama

Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna panuje obecnie w Saksonii i Bawarii, które odwołały już w związku z tym tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe.



- Sytuacja nie jest tylko poważna, w niektórych częściach Niemiec jest dramatyczna - powiedział Spahn w rozmowie z niemieckim radiem. - Oddziały intensywnej opieki medycznej się wypełniają, co wpływa nie tylko na chorych na COVID-19 - dodał.



Tymczasem amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w poniedziałek podniosły ocenę ryzyka związaną z podróżami do Niemiec do poziomu czwartego, oznaczającego, że ryzyko związane z wizytą w Niemczech jest "bardzo wysokie" co oznacza, iż Amerykanom odradza się podróżowanie do tego kraju.