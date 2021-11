- Dziecko miało objawy kataralne, rodzice przywieźli go do szpitala. Każdy pacjent jest testowany, wiec był przetestowany, test był dodatni. U rodziców też wyszedł dodatni. Wiemy, że rodzice nie byli szczepieni - powiedziała dr Marta Berghausen-Mazur, z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Gromkowskiego we Wrocławiu w rozmowie z „Gazetą Wrocławską".

Dodała, że z informacji lekarzy wynika, że mama już deklaruje po przechorowaniu chęć zaszczepienia się.

- Dlaczego się nie zaszczepili, nie wiem. Myślę, że gdyby mieliby tę wiedzę, którą mają teraz, to sytuacja wykładałaby inaczej- stwierdziła Marta Berghausen-Mazur.

Prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim bada sprawę śmierci 14-letniego chłopaka, który w czwartek trafił do miejscowego szpitala, gdzie w piątek zmarł.

Jak wynika z ustaleń portalu Faktykaliskie.pl, 14-latek od tygodnia był leczony w domu na infekcję dróg oddechowych.

W czwartek jego stan drastycznie się pogorszył. Wobec tego jego rodzice wezwali karetkę. W szpitalu przeprowadzono test w kierunku koronawirusa, który dał pozytywny wynik. Dziecko zmarło po kilku godzinach.

Lekarze podkreślają, że nie ma pewności, czy to COVID-19 doprowadził do śmierci nastolatka. Wyjaśni to prokuratorskie śledztwo. Lekarze cały czas apelują o szczepienia przeciwko Covid-19.

Ponad 140 medyków, dentystów i studentów kierunków medycznych zgłosiło się dotychczas do tegorocznej edycji akcji Wielkopolskiej Izby Lekarskiej „Szczepię się dla Was". Lekarze szczepią się, teraz przeciw grypie, by dawać przykład i pokazać, jak ważne są szczepienia - nie tylko te przeciw COVID-19.

Odsetek szczepień wykonanych na każde 100 mieszkańców w Polsce wynosi obecnie 105,56. Liczba osób zaszczepionych od początku pandemii co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw Covid-19 wynosi 20596619.

Liczba osób, które otrzymały obie dawki lub zaszczepionych jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson wynosi 17927508.

A to oznacza to, że odsetek zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa wynosi w Polsce 53,7 proc. W pełni zaszczepieni stanowią 46,74 proc. całego społeczeństwa.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, liczba dawek szczepionki dostarczonych do dziś do Polski to 75286960.

Łączna liczba dawek rozdysponowanych do punktów szczepień wyniosła 41997895. Średnia liczba szczepień przeciw Covid-19 z ostatnich siedmiu dni wynosi około 90,4 tys.