Przed 8 listopada najwyższy poziom wskaźnika zakażeń zanotowano w Niemczech w grudniu 2020 roku, gdy wyniósł on 197,6.



Od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Niemczech w kraju tym wykryto 4 782 546 zakażeń. Zmarło 96 558 chorych - w ciągu doby liczba ta wzrosła o 33.



Premier Bawarii, Markus Soeder wezwał do bardziej zdecydowanych działań w świetle nowych danych epidemicznych. Jak mówił w rozmowie z radiem Deutschlandfunk "więcej musi być zrobione, niż intensywne testy w domach opieki".

201,1 Tyle wynosi wskaźnik zakażeń w Niemczech na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich 7 dni

Soeder wezwał, aby testy na COVID-19 znów były w Niemczech bezpłatne, by reaktywowano centra szczepień i aby władze landowe i federalne koordynowały swoje strategie walki z COVID-19. W Niemczech wprowadzono odpłatność za testy na COVID-19, by zachęcić mieszkańców do szczepienia się, ale nie przyniosło to spodziewanego efektu.



W niektórych częściach Niemiec,, w związku z presją na szpitale związaną z napływem zakażonych koronawirusem, pacjenci muszą być przewożeni do szpitali w innych, mniej obciążonych falą zakażeń regionach.

