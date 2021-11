Dotychczas o największej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem w Niemczech informowano 18 grudnia 2020 roku. Wówczas Instytut Roberta Kocha informował o 33 777 zakażeniach.



W związku z rekordowo wysoką, dobową liczbą zakażeń w Niemczech, minister zdrowia Jens Spahn spotka się z 16 ministrami zdrowia w rządach poszczególnych landów, aby rozmawiać z nimi jak ograniczyć transmisję koronawirusa SARS-CoV-2 w miesiącach zimowych, w związku z wypełnianiem się oddziałów intensywnej opieki medycznej w niemieckich szpitalach. W Niemczech rośnie też liczba zakażeń koronawirusem wśród dzieci.



W czwartek Instytut Roberta Kocha poinformował o 165 zgonach chorych na COVID-19 w ciągu doby. Łącznie w kraju zmarło od początku epidemii 96 192 zakażonych.

W Niemczech zaszczepionych przeciw COVID-19 co najmniej jedną dawką szczepionki jest ok. 2/3 z 83 mln mieszkańców kraju. Ok. 16,2 mln osób w wieku powyżej 12. roku życia jest niezaszczepionych, w tym 3,2 mln osób w wieku powyżej 60 lat.



Jak dotąd w Niemczech przypominającą (trzecią) dawką szczepionki zaszczepiono nieco ponad 2 mln osób.

W Niemczech, w których nie wprowadzono obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 w żadnej grupie zawodowej, rośnie presja, by wprowadzić obowiązkowe testy na COVID-19 w domach opieki, w których w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się ogniska zakażeń koronawirusem.



Przewodniczący stowarzyszenia lekarzy rodzinnych Ulrich Weigeldt idzie krok dalej i żąda obowiązkowych szczepień na COVID-19 dla wszystkich pracowników domów opieki i szpitali. - Żadna niezaszczepiona osoba nie powinna mieć kontaktu z grupą podatną na zakażenie - mówi Weigeldt w rozmowie z "Bildem".