Wielka Brytania: Do stycznia nowy wariant wirusa może "prześcignąć" Deltę

Wariant AY.4.2 koronawirusa, podwariant wariantu Delta, jest co najmniej 10 proc. bardziej zakaźny niż ten drugi. Wariant AY.4.2 może stać się dominujący w Wielkiej Brytanii do stycznia - pisze "The Independent".