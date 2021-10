Ponad 800 ekspertów ze wszystkich dziedzin medycyny, zdrowia publicznego, ekonomii i socjologii wzięło udział 25 i 26 października w trzeciej edycji Kongresu „Zdrowie Polaków” . Z ośmiu debat plenarnych, 12 sympozjów satelitarnych, 55 paneli i 46 wykładów wyłania się obraz systemu ochrony zdrowia po trzech falach pandemii i u progu czwartej. Eksperci przedstawili swoje scenariusze na kolejne miesiące i zastanawiali się, w jaki sposób zminimalizować wynikający z epidemii dług zdrowotny.

Reklama

– Za nami dwa dni obrad, debat, paneli, wystąpień i wykładów ekspertów z wielu dziedzin medycyny, gospodarki, ekonomii czy świata mediów. Sukces tego kongresu – wielkie zaangażowanie prelegentów i zainteresowanie uczestników – zachęcił nas do stworzenia portalu medycznego www.zdrowie-polakow.pl – podsumował wydarzenie prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu. – To platforma służąca do prezentacji osiągnięć polskiej medycyny i wymiany informacji, przeznaczona zarówno dla medyków, jak i pacjentów. Jesteśmy przekonani, że takie spotkania online w jednym miejscu w tak szerokim kręgu będą unikalną szansą prowadzenia dyskusji o obecnym stanie systemu ochrony zdrowia oraz poszukiwania dobrych rozwiązań – dodał prof. Skarżyński.

Czytaj więcej Biznes Dieta Polaków w centrum uwagi W poprawie nawyków żywieniowych pomaga wpisująca się w oczekiwania klientów w tym zakresie oferta sieci handlowych oraz ich działania edukacyjne.

Czy wydając na zdrowie coraz więcej z własnej kieszeni, będziemy zdrowi czy tylko chwilowo uspokojeni? Czy solidarność międzypokoleniowa, środowiskowa, a nawet rodzinna to już tylko hasła bez pokrycia? – pytał profesor ekspertów, przygotowując trzecią edycję kongresu. Odpowiedzi na te i wiele innych, równie aktualnych pytań, a także wskazówki i wytyczne dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia w najbliższych miesiącach i latach znajdą się w przygotowywanej właśnie pokongresowej publikacji.