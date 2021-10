Chiny: Groźny wirus straszy w Chinach. 21 zakażeń, sześć zgonów

W Chinach w 2021 roku wykryto 21 zakażeń ludzi wirusem ptasiej grypy, podtypem H5N6 - informuje WHO. To wzrost o 420 proc. w stosunku do 2020 roku, gdy w Chinach wykryto pięć zakażeń tym wirusem.