Czego brakuje urologii dziecięcej?

Reklama

Przede wszystkim dramatycznie brakuje lekarzy. Nie wiem, co po studiach dzieje się z młodymi medykami, ale ich brak w medycynie dziecięcej to naprawdę palący problem.

Miejsc specjalizacyjnych jest sporo. Co z tego, jeśli nie ma chętnych. Ośrodków szkolących też jest wystarczająca ilość. W Centrum Zdrowia Dziecka mamy pięć miejsc szkoleniowych, wykorzystane jest jedno. Jeśli tego szybko nie zmienimy, wkrótce może zabraknąć dziecięcych chirurgów urologicznych.

Jakie są najbardziej palące problemy urologii dziecięcej?

To wszelkiego rodzaju zaburzenia trzymania moczu. Moczenie nocne, popuszczanie moczu są olbrzymim i niedocenianym problemem diagnostyki oraz leczenia tysięcy młodych ludzi. Uroterapia to rehabilitacja pęcherza moczowego, która ma poprawić jego działanie i opróżnianie. Niestety, ten rodzaj działań medycznych nie jest jeszcze rozpoznawany i refundowany przez NFZ, a pamiętajmy, że często nietrzymanie moczu może eliminować dziecko z życia społecznego, znacznie też obniża jego samoocenę.

Reklama

Skąd bierze się nietrzymanie moczu u dzieci ?

To szerokie pojęcie: od wad wrodzonych układu moczowego poprzez zaburzenia funkcjonowania pęcherza moczowego po sferę psychiczną. Temat niewdzięczny, bo trudny w leczeniu. Mało który lekarz chce się tym zajmować. Leczenie długie, efekty niepewne. Uroterapia powoduje, że sytuacja poprawia się diametralnie. Niestety, są w Polsce tylko trzy pracownie uroterapeutyczne: w Gdańsku, Warszawie i Krakowie.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Dr hab. Artur Antoniewicz: Zapomniana urologia Problemy urologii nie są zauważane – mówi dr hab. Artur Antoniewicz, konsultant krajowy w dziedzinie urologii.

Sporo mówi się dziś o sukcesie urologów i pacjentów polegającym na zrefundowaniu w 100 proc. u dzieci i w 70 proc. u dorosłych tzw. cewników hydrofilowych. Dlaczego to tak ważne?

Autopromocja Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie" Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek Sprawdź szczegóły

Przepuklina oponowo- -rdzeniowa, czyli zaburzenie rozwoju rdzenia kręgowego, powoduje, że poniżej tej przepukliny ciało jest źle unerwione. Chodzi o dzieci, które mają nie tylko niedowłady, ale i brak ruchomości kończyn dolnych. Często zaburzenie unerwienia dotyczy także pęcherza. Mówimy o tzw. pęcherzu neurogennym. 20 lat temu połowa dzieci z przepukliną nie dożywała 18 lat. Umierały z powodu niewydolności nerek i zakażeń układu moczowego. Wprowadzenie cewnikowania umożliwiło prawidłowe opróżnianie pęcherza. Gdy tego nie ma, mocz zostaje w nerkach i uszkadza je.

Metoda odbarczania pęcherza poprzez wprowadzanie cewnika na stałe to duże zagrożenie. Może dojść do zakażenia, co też uszkadza nerki.

Reklama

Kluczowe znaczenie ma tu jakość cewników. Do tej pory refundowano tzw. cewniki suche, trudniejsze w stosowaniu. Cewnik hydrofilowy jest śliski, gotowy do użycia od razu. Można go użyć w każdych warunkach, całkowicie bezpiecznie.

To krok milowy.

Jakiej liczby dzieci to dotyczy?

Na Zachodzie część ciąż z prenatalnym rozpoznaniem przepukliny oponowo-rdzeniowej jest terminowana. W Polsce rodzi się średnio 200–300 takich dzieci rocznie. Wymagają one wspomagania opróżniania pęcherza poprzez czyste przerywane cewnikowanie. Decyzja o refundacji nowoczesnych cewników z pewnością znacząco zmieni jakość ich życia, a także ich bliskich.

Rozmowy z krajowymi konsultantami ds. urologii w ramach kampanii Medycznej Racji Stanu