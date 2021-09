Z najnowszych danych chińskiego CDC wynika, że w pełni zaszczepionych na COVID-19 w Chinach jest 1,01 mld osób, a więc 72 proc. z 1,4 mld mieszkańców kraju. Taki odsetek w pełni zaszczepionych czyni z Chin jeden z najbardziej wyszczepionych przeciw COVID-19 krajów świata.

Reklama

W Chinach, w których na przełomie 2019 i 2020 roku pojawiło się pierwsze duże ognisko koronawirusa na świecie (w Wuhan), od lata 2020 roku nie pojawiają się duże ogniska. Obecnie w władze starają się wygasić ognisko w prowincji Fujian, ale dobowa liczba lokalnych, objawowych zakażeń w kraju, mimo istnienia ogniska, wynosi ok. kilkudziesięciu.

W Fujian w ciągu kilku dni wykryto ok. 200 lokalnych zakażeń. Część z tych zakażeń to zakażenia niezaszczepionych dzieci w co najmniej pięciu szkołach podstawowych i czterech przedszkolach.

Osoby w wieku poniżej 12 lat, które jeszcze nie zostały zaszczepione, powinny brać pod uwagę (w programie szczepień) Wang Huanging, naczelny ekspert ds. chińskiego programu szczepień na COVID-19

Mimo to Wang Huaging, z chińskiego CDC podkreśla, że Pekin pozostaje czujny, ponieważ pojawienie się wariantu Delta utrudnia osiągnięcie odporności zbiorowej.



Reklama

- Tylko, gdy więcej osób zostanie zaszczepionych, będzie można zaobserwować efekt (szczepień) - powiedział Wang na konferencji prasowej.

- Osoby w wieku poniżej 12 lat, które jeszcze nie zostały zaszczepione, powinny brać pod uwagę (w programie szczepień) - dodał.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Chiny: Rozrasta się ognisko zakażeń w prowincji Fujian Liczba lokalnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w ciągu doby zwiększyła się w Fujian, południowo-wschodniej prowincji Chin, ponad dwukrotnie dzień do dnia - poinformowała chińska Komisja Zdrowia Publicznego.

W Chinach dwie główne szczepionki na COVID wykorzystywane w programie szczepień - szczepionki koncernów Sinovac i Sinopharm - zostały zatwierdzone do użycia u dzieci mających więcej niż 3 lata. Jak dotąd jednak w kraju nie zdecydowano się na szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia.