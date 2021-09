Koreański Związek Pracowników Medycznych ostrzegał, że 80 tysięcy jego członków, w tym pielęgniarki, technicy laboratoryjni i farmaceuci, mogą rozpocząć strajk w czwartek. Członkowie związku skarżyli się na wycieńczenie związane z walką z kolejnymi falami epidemii koronawirusa w kraju.

Reklama

W ramach porozumienia, które zapobiegło strajkowi, rząd zgodził się utworzyć co najmniej cztery szpitale zakaźne do 2024 roku, stworzyć do października wytyczne dotyczące kierowania pielęgniarek do pacjentów, u których przebieg COVID-19 jest ciężki i zwiększyć wysokość funduszy kierowanych do tych placówek, które walczą z chorobami zakaźnymi od stycznia 2022 roku.

Rząd zgodził się też wprowadzić współczynnik określający minimalną liczbę pielęgniarek przypadających na określoną liczbę pacjentów. W USA współczynnik ten wynosi 1:5, w Japonii - 1:7. W Korei Południowej dotychczas przepisy nie regulowały tego współczynnika.

Związkowcy przekonywali, że pracownicy ochrony zdrowia, których reprezentuje Związek, często pracują na podwójnych lub potrójnych zmianach i niezbędny jest wzrost ich wynagrodzeń i poprawa warunków pracy.

Od maja przedstawiciele związku i rządu Korei Południowej spotykali się 12-krotnie. Poniedziałkowe negocjacje trwały 14 godzin, ale nie doprowadziły do przełomu. Efekt przyniosły dopiero rozmowy ostatniej szansy.

Reklama

W Korei Południowej w pełni zaszczepionych jest 31,7 proc. mieszkańców kraju. 57,4 proc. zaszczepiono co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19.

Rząd chce, by co najmniej 70 proc. mieszkańców otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki do końca września.

W ciągu doby w Korei Południowej wykryto 1 961 zakażeń koronawirusem. Łącznie w kraju wykryto 255 401 zakażeń. Zmarło 2 303 chorych na COVID-19.