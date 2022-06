Dziesięciolecia importu żabich udek na rynek UE miały dramatyczne konsekwencje - twierdzą organizacje. - W latach 80. Indie i Bangladesz dostarczały żabie udka do Europy, ale Indonezja przejęła rolę największego dostawcy w latach 90. XX wieku. W tym azjatyckim kraju, podobnie jak w Turcji i Albanii, gatunki żab znikają jeden po drugim – wszystko to powoduje fatalny efekt domina, jeśli chodzi o ochronę gatunków - powiedziała dr Sandra Altherr, współzałożycielka monachijskiej organizacji Pro Wildlife. Zwróciła uwagę, że problem nie dotyczy wyłącznie żab.

- Żaby odgrywają kluczową rolę w ekosystemie, jako zabójcy owadów – a tam, gdzie żaby znikają, wzrasta użycie toksycznych pestycydów. Tak więc handel żabimi udkami ma bezpośrednie konsekwencje nie tylko dla samych żab, ale także dla ochrony przyrody - tłumaczyła Charlotte Nithart, prezes francuskiej organizacji Robin des Bois.

Obrońcy praw zwierząt zwracają też uwagę na „okrutne metody zabijania”. - Większość żab ma odcinane uda siekierą lub nożycami – bez znieczulenia. Górna połowa jest usuwana, umiera, nogi są oskórowane i głęboko mrożone na eksport - wyjaśniała Altherr. Pro Wildlife podkreśla, że ponad 4 tys. ton żabich udek, importowanych co roku do UE, to śmierć dla około 81 do 200 milionów żab.

Organizacja Pro Wildlife po raz pierwszy badała kwestię importu żabich udek do UE w 2011 roku. Teraz zwraca uwagę, że tylko w latach 2010-2019 UE sprowadziła z Indonezji ponad 30 mln kg żabich udek, co doprowadziło niemal do wyginięcia żaby rzecznej (Limnonectes macrodon) z Jawy. Z kolei jadalne żaby pochodzące z Turcji mogą zdaniem naukowców wyginąć do 2032 r. W Albanii, czwartym co do wielkości dostawcy żabich udek w UE, zagrożona wyginięciem jest tamtejsza żaba wodna (Pelophylax shqipericus).

„Chociaż Stany Zjednoczone również importują duże ilości żab konsumpcyjnych, są to przede wszystkim żaby hodowane specjalnie na potrzeby handlu. W przeciwieństwie do USA, UE importuje głównie żaby złowione na wolności – co ma poważne konsekwencje dla gatunków i ochrony przyrody” - podkreślają organizacje.



Robin des Bois i Pro Wildlife wzywają UE do „ostatecznego zakończenia nadmiernej eksploatacji żab na lokalnym rynku dla smakoszy” oraz do zainicjowania międzynarodowych ograniczeń handlowych poprzez Konwencję waszyngtońską (CITES).