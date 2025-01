Badanie będzie wykonywane u kobiet w wieku 25–64 lata, co 5 lat w przypadku ujemnego wyniku testu HPV HR.

Test HPV HR na razie bez self-samplingu

W rekomendacji prezesa AOTMiT jako jeden ze sposobów pobierania materiału do testu HPV HR wskazano samopobranie (tzw. self-sampling), czyli samodzielne pobranie przez pacjentkę materiału z pochwy z użyciem przeznaczonego do tego zestawu do pobrania. Na razie rozwiązanie to nie znalazło się jednak w załączniku do projektu rozporządzenia, a materiał do badań będzie pobierany jak dotychczas - przez lekarzy specjalistów położnictwa i ginekologii, lekarzy w trakcie takiej specjalizacji oraz przez uprawnione położne. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że włączenie self-samplingu do programu profilaktyki będzie rozważane w kolejnym etapie zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Zmiany w programie profilaktyki raka szyjki macicy mają przyczynić się do lepszego wykrywania choroby na bardzo wczesnym etapie oraz identyfikowania kobiet w grupie ryzyka rozwoju nowotworu. Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Te mają potrwać 21 dni. Po przyjęciu rozporządzenia, zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia aktu prawnego.