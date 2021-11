Kasparow od czasu meczu z komputerem IBM jest zafascynowany technologią. W rozmowie, przeprowadzonej w Lizbonie przez agencję AFP, zauważył, że od czasu pojedynku z Deep Blue maszyny odgrywają coraz większą rolę w życiu ludzi. - Czy się nam to podoba, czy nie, tak się dzieje – powiedział. - Po prostu nie ma dowodów na to, że maszyny nam zagrażają. Prawdziwe niebezpieczeństwo pochodzi nie od zabójczych robotów, ale od ludzi - ponieważ to ludzie nadal mają monopol na zło - tłumaczył.

Prawdziwe zagrożenie, jak stwierdził Kasparow, pochodzi ze strony „dyktatorskich, totalitarnych krajów i terrorystów, którzy wykorzystają technologię, by nam zaszkodzić”.

Agencja AFP określiła Kasparowa jako „technooptymistę”, który jednak nie odrzuca całkowicie opinii ludzi obawiających się sztucznej inteligencji. Ich zdaniem roboty wypierają ludzi z kolejnych miejsc pracy. - To będzie bolesne, bez wątpienia. Nie chcę brzmieć bezdusznie – ludzie stracą pracę. Ale trzeba patrzeć na szerszy obraz - mówił znany krytyk Kremla.



Kasparow wezwał jednak do wprowadzenia lepszych regulacji na całym świecie, aby ograniczyć negatywny wpływ mediów społecznościowych i innych rozwijających się technologii. - Chcę debaty publicznej, która zakończy się zaleceniami dla rządów. Ponieważ to rządy mogą tworzyć przepisy zmuszające korporacje do robienia rzeczy, które zminimalizują szkody - tłumaczył.