Według portalu GetHome.pl, oferta mieszkań na rynku wtórnym we wrześniu przestała się kurczyć, ale wciąż była mniejsza niż rok wcześniej. Serwis przytacza dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar: pod koniec września do kupienia w całej Polsce było ok. 134 tys. mieszkań z drugiej ręki, miesiąc wcześniej – 134,5 tys.

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– Oznacza to, że po kilku miesiącach spadków oferta rynku wtórnego praktycznie się ustabilizowała – analizuje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl. We wrześniu do sprzedaży trafiło 32 tys. mieszkań, o 5 proc. więcej niż w sierpniu.

Czytaj więcej Nieruchomości Ceny większych mieszkań zamrożone, drożeją kawalerki W większości miast wojewódzkich ceny ofertowe mieszkań dwu- i trzypokojowych w III kwartale stabilizowały się lub lekko spadły. Za kawalerki w wiel...

Ile jest mieszkań do kupienia w polskich miastach

Z danych Adradar wynika, że we wrześniu liczba mieszkań w ofercie rynku wtórnego w większości miast właściwie się nie zmieniła. W Katowicach wzrosła z 2,1 tys. do 2,3 tys. (+10 proc. m/m), w Warszawie z 13,9 tys. do 14 tys. (1 proc.), a we Wrocławiu z 7,6 tys. do 7,7 tys. (1 proc.). W Krakowie spadła z 7,6 tys. do 7,5 tys. mieszkań (o 1 proc.). W Trójmieście oferta utrzymała poziom 7,7 tys. lokali. Nie zmieniła się też podaż lokali z drugiej ręki w Łodzi (4,5 tys.) i Poznaniu (3,6 tys.).

Marek Wielgo zaznacza, że wrześniowa stabilizacja nie oznacza jednak, że oferta rynku wtórnego odbudowała się po wcześniejszych spadkach. We wszystkich analizowanych miastach była mniejsza niż przed rokiem. Największy ubytek odnotowano w Warszawie (o 22 proc.), Wrocławiu (18 proc.), Łodzi (17 proc.) i Krakowie (16 proc.). W Katowicach oferta była mniejsza o 13 proc., w Poznaniu o 10 proc., a w Trójmieście o 8 proc.

– Oznak niedoboru mieszkań jest jednak coraz mniej. W większości metropolii oferta ustabilizowała się, a w części nawet lekko wzrosła. Dla kupujących oznacza to większy wybór i mniejszą presję na szybkie decyzje – mówi ekspert.

We wrześniu z rynku zniknęło 32,5 tys. lokali (o 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej) – zostały albo sprzedane, albo wycofane z oferty.

Jak tłumaczy Marek Wielgo, sprzedający mieszkania ożywiają się po wakacjach, co było widać także we wrześniu. – Uwagę zwraca jednak fakt, że liczba mieszkań, które zniknęły z rynku, zmalała drugi miesiąc z rzędu – mówi ekspert. – Możliwe, że część kupujących przeniosła się na rynek pierwotny. Deweloperzy mają dziś rekordowo dużą ofertę. Konkurencja o klientów sprzyja akcjom promocyjnym. W efekcie rynek wtórny ma trudniejsze warunki do walki o nabywców niż jeszcze rok czy dwa lata temu – wyjaśnia.

Ile sprzedający chcą za mieszkania w Polsce

Wrzesień w większości miast przyniósł stabilizację średnich cen ofertowych metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego. GetHome.pl podaje, że w Warszawie średnia utrzymała się na poziomie 18,1 tys. zł, we Wrocławiu – 14,6 tys. zł, w Poznaniu – 12 tys. zł, a w Katowicach – 12,1 tys. zł za mkw. W Trójmieście przeciętna cena mkw. lokali wzrosła o niespełna 1 proc., do 17,6 tys. zł za metr, a w Łodzi spadła o 2 proc., do 9,1 tys. zł/mkw.

Foto: mat.prasowe

– Na tym tle zdecydowanie wyróżniał się Kraków. Średnia cena metra mieszkania z drugiej ręki wzrosła z 16,9 tys. do 18 tys. zł, o niemal 6 proc. – zwraca uwagę Marek Wielgo. – Trudno jednak zakładać, że w ciągu jednego miesiąca właściciele mieszkań w Krakowie masowo podnieśli ceny o kilka procent. Bardziej prawdopodobne jest to, że z oferty szybciej znikały mieszkania relatywnie tańsze lub pojawiło się więcej drogich lokali w atrakcyjnych lokalizacjach. Trzeba pamiętać, że mówimy o średnich cenach ofertowych, które są wrażliwe na zmiany struktury oferty – podkreśla.

Rynek wtórny kontra rynek pierwotny. Gdzie jest taniej?

We wrześniu we wszystkich analizowanych miastach oferta mieszkań na rynku wtórnym była wyraźnie mniejsza niż na rynku pierwotnym. – Szczególnie dużą przewagę rynku pierwotnego odnotowaliśmy w Łodzi, Poznaniu i Krakowie – mówi Marek Wielgo. – Także w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Trójmieście oferta nowych mieszkań była wyraźnie większa niż lokali z drugiej ręki.

Czytaj więcej Nieruchomości Więcej droższych mieszkań w ofercie deweloperów. Są rekordy Średnia cena nowych mieszkań w Warszawie wzrosła w ciągu miesiąca o 2 proc., przekraczając 19,9 tys. zł/mkw. W Trójmieście i we Wrocławiu lokale zd...

Jednocześnie mieszkania używane były tańsze od nowych niemal we wszystkich miastach. Jak wynika z danych GetHome.pl i BIG DATA Rynekpierwotny.pl, wyjątkiem był Kraków, gdzie średnia cena mkw. na rynku wtórnym (18 tys. zł) była wyższa niż na rynku pierwotnym (17,2 tys. zł).

– Duża oferta mieszkań deweloperskich nadal ogranicza możliwość podnoszenia cen przez sprzedających na rynku wtórnym. Kupujący mają dziś szeroki wybór, dlatego właściciele mieszkań muszą brać pod uwagę konkurencję ze strony nowych lokali, często oferowanych dodatkowo z różnego rodzaju rabatami i bonusami – podsumowuje Marek Wielgo.