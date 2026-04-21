Po srogiej zimie, w marcu deweloperzy (wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy budujący na sprzedaż) z podwójnym zapałem chwycili za kielnie. Ruszyła budowa 12,4 tys. lokali, o 28 proc. więcej niż w lutym, choć o 5 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z szacunków GUS.

Czytaj więcej Nieruchomości Zima zaskoczyła deweloperów? Produkcja mieszkań wyraźnie wytraciła tempo Liczba mieszkań na sprzedaż w projektach uruchomionych w styczniu i lutym skurczyła się o ponad jedną piątą. Firmy wciąż uzyskują dużo pozwoleń, al...

Deweloperzy zgromadzili zapas pozwoleń, by zdążyć przed ustawą „schronową”

W całym I kwartale ruszyła budowa 30,9 tys. mieszkań, o 15,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Pogoda pogodą, firmy muszą też dozować nowe projekty, zważywszy na utrzymującą się wciąż dużą ofertę, w tym spory udział lokali w ukończonych już inwestycjach.

Deweloperzy uzyskali w marcu pozwolenia na budowę 18,5 tys. lokali, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i o 17 proc. więcej niż w lutym. W skali całego roku mowa o 45,9 tys. mieszkań, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzmożenie może być po części chęcią zdążenia przed legislacją – od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać miejsca doraźnego schronienia. Kto złożył wniosek o pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2026 r., może budować na starych zasadach.

Czytaj więcej Nieruchomości Coraz trudniej o mieszkanie na przeciętną kieszeń Kupujący mieszkania spieszą się z transakcjami w obawie przed drożejącymi kredytami. Oferta lokali na przeciętną kieszeń się kurczy.

Kowalscy wciąż mają apetyt na budowę własnych domów

Inwestorzy budujący na własne potrzeby, na pierwszy rzut oka, również nabrali wiatru w żagle. Rozpoczęli w marcu budowę 9,9 tys. domów, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej i 144 proc. więcej niż w wyjątkowo słabym lutym. W I kwartale zaczęli stawiać 16,8 tys. domów, o 6,3 proc. mniej niż rok wcześniej – inaczej rozłożyły się akcenty na poszczególne miesiące.

Inwestorzy indywidualni uzyskali w I kwartale zgodę na postawienie 20,6 tys. domów, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Budownictwo społeczne – kropla po kropli

Wciąż powoli rozwija się segment, na który stawia rząd. Jeśli chodzi o budownictwo nakierowane na najemców korzystających ze wsparcia w kwestii czynszów, w I kwartale ruszyła budowa 962 lokali społecznych czynszowych (wzrost o 55 proc.) i 679 lokali komunalnych (wzrost o 58 proc.). Spółdzielnie mieszkaniowe w całym I kwartale ruszyły z budową... jednego lokalu (jeśli już, wolą budować na sprzedaż).

Mizernie wyglądają statystyki, jeśli chodzi o pozwolenia. W I kwartale wydano zgodę na budowę 569 lokali społecznych czynszowych (spadek o 68 proc.) i 470 komunalnych (również spadek o 68 proc.). Plany spółdzielni to 37 lokali na najem.