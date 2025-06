Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych

Transakcja jest przykładem, jak kanadyjskie przepisy chronią inwestorów mniejszościowych. Zgodę na przejęcie musi wydać zgromadzenie akcjonariuszy większością 66 i 2/3 proc. głosów. Typowe dla REIT-u jest mocne rozdrobnienie akcjonariatu. Prezes Mike McGahan, jednocześnie główny udziałowiec CLV Group, ma ponad 5 proc. akcji. McGahan zawiązał porozumienie akcjonariuszy InterRent reprezentujących 6,3 proc. kapitału, by głosować za transakcją.

W przypadku przyjęcia oferty spółka zostanie zdjęta z giełdy.

Audytorzy z NBF oszacowali wartość godziwą akcji InterRent na 12,75-14 dol. Oferta GIC i CLV to 13,55 dol. Formalnie do 6 lipca trwa okienko, kiedy InterRent może poszukać kontrofert, choć menedżerowie zarekomendowali akcjonariuszom przyjęcie oferty GIC i CLV. W lutym papiery wyceniano na 6,57 dol., obecny kurs to 9,8 dol.

Ten REIT zainwestował w dochodowy portfel mieszkaniowy

W 2024 r. portfel InterRent wynajęty był średnio w 97 proc., a średni czynsz wyniósł 1702 dol. miesięcznie (4,6 tys. zł.), o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej. REIT zaksięgował 246 mln dol. przychodów i 165 mln dol. zysku operacyjnego. Na czysto spółka miała jednak 156 mln dol. straty – przez 263 mln dol. papierowej straty z aktualizacji wartości portfela. W I kwartale 2025 r. przy 63 mln dol. przychodów wynik operacyjny wyniósł 40,2 mln dol. a wynik netto 9,8 mln dol.

InterRent płaci inwestorom dywidendę raz na miesiąc.