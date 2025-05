Elastyczne biura CitySpace w biurowcu Rondo 1

Nowe piętro w budynku Rondo 1 oferuje 1,5 tys. mkw. powierzchni. Wraz z dziesiątym piętrem to 3 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Oferta CitySpace powiększy się m.in. o 38 butikowych gabinetów (od jednego do 11 stanowisk), trzy sale konferencyjne, trzy pokoje do pracy w ciszy, game room oraz w dwie w pełni wyposażone kuchnie. Łącznie powstanie 180 nowych stanowisk pracy.

Dekada w Rondzie 1

– Rondo 1 to dla nas miejsce szczególne. To tutaj rozpoczęliśmy działalność w 2015 roku. Dziesięć lat rozwoju marki to dobry moment na rozszerzenie oferty w tym miejscu – mówi cytowana w komunikacie Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace. – Powierzchnia na 12. piętrze to nowy standard butikowych biur, zaprojektowanych z myślą o elastyczności i komforcie użytkownika.

W ubiegłym roku dziesiąte piętro zostało gruntownie wyremontowane.