Kupujemy tańsze mieszkania. Gdzie są największe przeceny?

Jak dodaje, pierwsze miesiące tego roku były też dość zaskakujące pod względem zgłaszanego zapotrzebowania na mieszkania. – Nasi pośrednicy odnotowali znaczny wzrost liczby pytań o oferty, ale klienci w dalszym ciągu mają problemy z finansowaniem zakupu kredytem hipotecznym – mówi ekspert Metrohouse. - Wysokie ceny kredytów, brak zapowiadanego programu dopłat powodują, że klienci wstrzymują się z decyzją o zakupie mieszkania. Jednak zmiana tonu wypowiedzi Rady Polityki Pieniężnej spowodowała, że prognozuje się pierwsze cięcie stóp procentowych już w maju.

Co istotne, rynek finansowy nie czeka na formalne decyzje RPP. - Już teraz obserwujemy spadki stawek WIBOR 3M i 6M. To dobra informacja przede wszystkim dla kredytobiorców. Osoby mające kredyty hipoteczne o zmiennej stopie procentowej już przy najbliższych aktualizacjach harmonogramów spłat odczują realne obniżenie rat. To nie tylko ulga dla domowych budżetów – to także impuls, który może pozytywnie wpłynąć na popyt i decyzje w kolejnych miesiącach - mówi Andrzej Łukaszewski z Credipass.