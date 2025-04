W marcu stabilizacja średniej ceny metra kwadratowego wróciła do Trójmiasta (ok. 16,4 tys. zł/mkw.). - W Warszawie średnia cena nowych lokali wzrosła o 1 proc. (do ok. 17,9 tys. zł/mkw.), i to po trwającym siedem miesięcy bezruchu (tu także źródłem były wprowadzenia projektów z droższej półki) – podaje ekspert. - Z kolei w Poznaniu (ok. 13,4 tys. zł/mkw.) zwyżka średniej ceny o 1 proc. nastąpiła w styczniu i od tego czasu już praktycznie nie drgnęła. Trzeba jednak pamiętać, że w skali miesiąca średnia cena metra kwadratowego może wzrosnąć lub spaść w zależności od tego, czy na rynek trafi pula drogich czy stosunkowo tanich – jak na dany rynek – lokali – wyjaśnia.

W pierwszym kwartale średnia cena metra kwadratowego utrzymała się na stałym poziomie we Wrocławiu (ok. 14,8 tys. zł/mkw.), Krakowie (16,5 tys. zł/mkw.), Łodzi (ok. 11,5 tys. zł/m kw.), a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,1 tys. zł/m kw.) spadła o 1 proc.

Jedyne miasto z dwucyfrową podwyżką cen mieszkań

Porównując zmianę średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy, najwyższą odnotowano we Wrocławiu (11 proc.), który jest już jedyną metropolią z dwucyfrową podwyżką. Najmniejszą zmianę widać w Warszawie (2 proc.). Jednocyfrowa podwyżka była też w Trójmieście (9 proc.), w Łodzi (6 proc.), Poznaniu (5 proc.), Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (4 proc.) i w Krakowie (3 proc.).

- W tych rejonach metropolii, w których inwestycji deweloperskich jest najwięcej, kupujący mogą liczyć na rabaty – mówi Marek Wielgo. – Poza tym deweloperzy zaczęli wprowadzać na rynek więcej mieszkań z segmentu popularnego, z bardziej przystępnymi cenami. To także wpływa stabilizująco na średnią cenę metra kwadratowego. Np. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Poznaniu do tego segmentu zaliczyliśmy mieszkania z ceną mieszczącą się w przedziale 12-15 tys. zł za metr kwadratowy, natomiast w Łodzi i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – w przedziale 9-12 tys. zł za metr.

W stolicy pod koniec marca kupujący mieli do wyboru ponad 4 tys. mieszkań z ujawnioną ceną 12-15 tys. zł za metr kwadratowy, to o 57 proc. więcej niż rok wcześniej. W Krakowie pula mieszkań w tym przedziale cenowym wzrosła w tym okresie z niespełna 2 tys. do ponad 2,7 tys., czyli o 41 proc. - Także w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieliśmy wysyp mieszkań z ceną 9-12 tys. zł za metr kwadratowy. W tej drugiej metropolii oferta zwiększyła się z niespełna 2,3 tys. do blisko 4,2 tys., czyli aż o 65 proc. – podaje Marek Wielgo.