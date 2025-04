Nowe oferty wyróżniają się ceny

Część nowych ofert mieszkań, jak zauważa ekspert Morizona, pojawia się na rynku z bardziej konkurencyjną ceną początkową. - To sposób na wyróżnienie się i przyciągnięcie uwagi kupujących, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele podobnych ofert „wisi” na portalach miesiącami – wyjaśnia. - To strategia, która może się opłacić, ale wymaga dobrej znajomości lokalnego rynku. Aby nie podjąć decyzji, która będzie skutkowała sprzedażą nieruchomości za cenę niższą od możliwej do uzyskania, warto skorzystać z pomocy doświadczonego pośrednika.

Wyższe ceny ofertowe dotyczą nieruchomości o wysokim standardzie - zwłaszcza tych świeżo wyremontowanych, nowocześnie wykończonych i gotowych do zamieszkania „od zaraz”. - Również w segmencie mieszkań w nowym budownictwie, który nie wymaga dodatkowych inwestycji, stawki utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie – mówi Marcin Drogomirecki.

Ryzykowny flipping

Jak dodaje ekspert Morizona, analizując rynek nieruchomości nie można zapominać o inflacji. - W oderwaniu od niej można łatwo wyciągnąć mylne wnioski. Tymczasem inflacja w Polsce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – według danych GUS w marcu wyniosła ok. 5 proc. To oznacza, że spadki nominalnych cen mieszkań stanowią tylko część prawdy o dzisiejszych stawkach – zaznacza Drogomirecki.

Wskaźnik trendu cenowego mieszkań, publikowany przez Grupę Morizon-Gratka, który uwzględnia wpływ inflacji, w marcu 2025 r. wyniósł 969,1 pkt – to aż 7 proc. mniej niż rok wcześniej. - Innymi słowy: realna wartość mieszkań spada szybciej niż sugerują to ceny ofertowe – wyjaśnia analityk serwisu. - To mocny argument podważający powszechne przekonanie, że inwestycje w nieruchomości są zawsze bezpieczne i zyskowne. O ile nadal mogą chronić kapitał przed inflacją w długim horyzoncie czasowym, o tyle krótkoterminowe strategie – np. flipping – stają się coraz bardziej ryzykowne.