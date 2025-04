Od pięciu lat obserwujemy dużą dynamikę zmian w sposobie, w jaki pracujemy. Pandemia wymusiła na firmach przyspieszoną adaptację do hybrydowego modelu pracy. Mimo że dziś wiele organizacji chętnie widziałoby swoich pracowników w biurach jak najczęściej, wyzwaniem dla nich jest znalezienie rozwiązania, które wesprze realizację tego celu bez stosowania surowej polityki nakazów. Czy Newffice może być na to odpowiedzią?

Newffice to autorska koncepcja firmy Colliers, która od lat wyznacza standardy w projektowaniu nowoczesnych biur i środowisk pracy. Sposób, w jaki żyjemy i pracujemy podlega ciągłym przekształceniom. Co prawda nie potrafimy przewidywać przyszłości, ale dzięki dogłębnemu badaniu zmieniających się potrzeb organizacji i ich pracowników z łatwością możemy wyodrębnić konkretne trendy. Od lat zajmujemy się wdrażaniem różnych elastycznych i cyfrowych rozwiązań. Właśnie na bazie naszych doświadczeń i obserwacji opracowaliśmy koncepcję Newffice, od słów new (nowe) i office (biuro). To koncepcja nowoczesnego środowiska pracy, łącząca fizyczną przestrzeń biurową, zaawansowaną technologię oraz kulturę organizacyjną wspierającą rozproszony model pracy. Filozofia Newffice opiera się na elastyczności, autonomii i zrównoważonym rozwoju, odpowiadając na zmieniające się potrzeby współczesnych pracowników oraz dynamiczne środowisko biznesowe. Nowoczesne biuro to już nie tylko przestrzeń w budynku, to cały ekosystem łączący rzeczywistość fizyczną z wirtualną – chleb powszedni dla organizacji pracujących w modelu hybrydowym, rozproszonym. Jeśli mówimy o firmach zatrudniających tzw. białe kołnierzyki to 9 na 10 organizacji wdrożyło jakąś formę hybrydy. W wielu innych sektorach, takich jak przemysł, medycyna czy handel nastąpiło również nastąpiło uelastycznienie, zmiany te sankcjonuje zresztą sam kodeks pracy. Newffice to koncepcja, która ma pomóc organizacjom dostosowywać się do tej rzeczywistości. To dla nich niezbędne, jeśli chcą pozostać efektywne i atrakcyjne dla pracowników.

Reklama

Newffice w praktyce. Nowe biuro Colliers Foto: Mat. prasowe

Jak wygląda modelowa hybryda, jakie wyzwania kreuje?

Regularnie badamy organizacje pracujące w modelu hybrydowym i obserwujemy głębokie zmiany. Jeszcze kilka lat temu w przypadku 60 proc. firm domyślnym modelem było swego rodzaju pół na pół: dwa dni w biurze, trzy dni w domu (lub odwrotnie), ewentualnie tydzień zdalnie, tydzień w biurze. Na przestrzeni ostatnich trzech lat podejście się zdywersyfikowało i zmieniło. Widzimy odpływ w kierunku modelu, gdzie priorytetem jest jednak praca zdalna. W 2022 r. tylko 16 proc. organizacji deklarowało takie podejście, w tej chwili jest ich już 25 proc. Odsetek firm działających w modelu „priorytet na pracę z biura” skurczył się. Natomiast z 5 do 15 proc. wzrósł udział firm, które mają różne modele dla różnych grup pracowników. Spodziewamy się, że taka dywersyfikacja będzie postępować, będziemy funkcjonować coraz mocniej w świecie elastycznym i płynnym, a więc i trudniejszym w zarządzaniu. Coraz większa elastyczność to także większa złożoność i mniejsza przewidywalność. Im więcej pracodawcy dają swobody i autonomii, tym trudniej jest im zarządzać zespołami. Z drugiej strony, swoboda i autonomia to dokładnie to, czego pracownicy oczekują. Zbyt mocny nacisk na powrót do biura, kolokwialnie mówiąc „dokręcanie śruby” może być przeciwskuteczne, może powodować odejścia najbardziej pożądanych specjalistów.

Sztuką jest zbudowanie takiej wspólnoty, takiej sieci relacji, by organizacja nie ucierpiała z powodu rozproszenia. Newffice to koncepcja całego ekosystemu łączącego model pracy, miejsce jej wykonywania (biuro i dom) oraz warstwę cyfrową. Ukuto nawet termin phygital – jako określenie na mariaż świata fizycznego i cyfrowego – ale ja wolę mówić o cyfrowych ekstensjach – to różnego rodzaju technologie i narzędzia, z których korzystamy, które stają się właśnie przedłużeniem (extension) naszych zmysłów: rąk, oczu, uszu. Pracodawcy muszą znaleźć odpowiedź, na pytanie jak się w tym płynnym wirtualno-fizycznym świecie odnaleźć i jak w nim konstruować środowisko pracy.