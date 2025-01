Ustawę z 5 grudnia 2024 r. o zmianach w prawie lotniczym prezydent Andrzej Duda podpisał 8 stycznia. Nowelizacja odblokowuje możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) terenów objętych planami generalnymi lotnisk. Zniesiono obowiązek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania takich obszarów.

Mieszkania i obiekty komercyjne. Odwieszane postępowań administracyjnych

– Nowelizacja doprecyzowuje, że uzgodnienie dokonywane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla terenów, na których znajduje się lub jest planowane lotnisko zgodnie z zatwierdzonym planem generalnym, oraz dla terenów, na których wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody, będzie dotyczyło zgodności projektów planów ogólnych gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy z postanowieniami planu generalnego lotniska – wyjaśniają eksperci Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK). – Ustawa zawiera także przepis przejściowy, zgodnie z którym przepisy w dotychczasowym brzmieniu stosuje się do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie.

Eksperci przyklaskują zmianom. – Dla branży nieruchomości – i mieszkalnych, i komercyjnych – będzie to mieć zdecydowanie pozytywne i wymierne skutki – podkreśla Ewa Andrzejewska, dyrektor operacyjna PINK. – Przełamuje swoisty, trwający od miesięcy paraliż inwestycyjny na terenach objętych planami generalnymi. Ustawa to odpowiedź na postulaty nie tylko przedsiębiorców, ale też strony samorządowej, które wynikały z praktycznych problemów związanych z realizacją takich inwestycji jak np. obiekty użyteczności publicznej (szkoły czy przedszkola). W praktyce dochodziło do masowego zawieszania postępowań w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach objętych planami generalnymi lotnisk.

Ewa Andrzejewska zwraca uwagę, że procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania jest skomplikowana i czasochłonna.