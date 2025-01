– W 2025 r. chcemy zakończyć sprzedaż wszystkich mieszkań, które mamy w ofercie – w wybudowanych lub planowanych do zakończenia osiedlach. To ponad 250 mieszkań we Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu i Warszawie – wskazuje Mariusz Gajżewski.

Nad dwoma inwestycjami w Krakowie pracuje spółka Q3D Locum. Deweloper chce wprowadzić do oferty ok. 250 lokali. – Przygotowujemy kameralne osiedle z segmentu popularnego, pracujemy też nad projektem, który ze względu na wyjątkową lokalizację będzie można zaliczyć do inwestycji z wyższej półki – mówi Karolina Opach ze spółki Q3D Locum.

Inwestycje w Krakowie prowadzi też firma Tętnowski Development – to m.in. Nowa Drożdżownia i Osiedle Pasteura. W Chorzowie spółka ma osiedle Lwowska 14 (łącznie pięć inwestycji na różnym etapie budowy).

– To głównie segment popularny. Część – ze względu na walory architektoniczne, historyczne i udogodnienia – można zaliczyć do wyższej półki. To np. powstająca w zabytkowej Fabryce Drożdży Nowa Drożdżownia, gdzie poza mieszkaniami oferujemy też domy w zabudowie szeregowej – mówi Krzysztof Tętnowski, prezes Tętnowski Development.

Pytany o prognozy dla rynku mieszkań mówi, że można oczekiwać stabilizacji. – Nie spodziewamy się obniżek cen mieszkań. W górę nieprzerwanie idą koszty budowy i ceny gruntów – wyjaśnia.