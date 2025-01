Dom Development planuje „dalszy intensywny rozwój oferty”. – Nasze mieszkania znajdują nabywców na etapie budowy. Gotowe lokale to jedynie 1–2 proc. oferty. Dlatego koncentrujemy się na regularnym uzupełnianiu banku ziemi oraz uruchamianiu nowych projektów. W ostatnich miesiącach rozszerzyliśmy ofertę, wprowadzając ponad 1500 lokali – mówi dyr. Stankiewicz.

Bartosz Kuźniar podsumowuje, że w 2024 r. rynek działał na spowolnionych obrotach ze względu na bardzo wysokie koszty hipotek, co znacznie ograniczyło możliwości nabywcze klientów.

– Taki stan rzeczy może się utrzymać do połowy 2025 r. Sytuację może poprawić obniżenie stóp procentowych, a także wprowadzenie przystępnych warunków kredytów ze stałym oprocentowaniem na poziomie 4–5 proc. lub programu dopłat. Tego oczekują nabywcy – mówi. – Nasza firma specjalizuje się w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Mamy też pulę mieszkań w trakcie budowy, które planujemy włączyć do oferty po jej zakończeniu. Ewentualne wcześniejsze wprowadzenie ich do sprzedaży będzie zależeć od zmian na rynku mieszkań oraz poprawy sytuacji finansowej kupujących – zapowiada.