Te dane przeczą narracji, że deweloperzy celowo zmniejszają podaż, żeby uzyskiwać wzrost cen.

Wysoka podaż to znów efekt kilku czynników. Jako kraj mamy dużo do nadrobienia, jeśli chodzi np. o liczbę lokali na 1 tys. mieszkańców czy metraż – i jeszcze zajmie nam trochę czasu dogonienie tych wskaźników. Co więcej, jeśli rynek nie hamuje, to odczytywałbym to jako pozytywną informację. Rynku nie możemy postrzegać w perspektywie kilku miesięcy. Dane oznaczają, że branża umiarkowanie optymistycznie ocenia przyszłą koniunkturę – i, po cyklu wypłaszczenia, wzrostu sprzedaży.

Widać też, że poszczególne rynki są zróżnicowane. W jednych jest większa równowaga popytu i podaży, w innych świecą czerwone lampki z powodów, o których powiedziałem na początku. Mam nadzieję, że politycy wykonają ruchy i dadzą wyraźny sygnał, że wspierają politykę mieszkaniową, bo w 2024 r. wywiesili białą flagę i należy im się żółta kartka.

Przy dużej podaży i zmniejszonym popycie można się spodziewać presji na ceny – zresztą już od jakiegoś czasu widać promocje. Ale jeśli deweloper ma dużo towaru, który nie schodzi w pożądanym tempie, może popaść w kłopoty. Czy przewidujecie jakieś większe kłopoty w branży, przynajmniej na tych rynkach, gdzie wskaźnik wyprzedaży świeci na czerwono?

Zacznę od cen. Tę presję widać, ale myślę, że margines obniżek nie będzie za duży, bo na cenę składa się wiele elementów, kosztów, które już zostały dawno poniesione: zakupu działek, a do tego dochodzą koszty prowadzenia inwestycji i finansowania – bo tylko najwięksi deweloperzy są w stanie sami się finansować, reszta korzysta z kredytów. Na koszty składa się cała sieć naczyń połączonych: architekci, urbaniści, firmy wykonawcze, cała branża budowlana, hurtownie materiałów itd.