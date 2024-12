Korona Legionowa - apartamentowiec spółki Kompania Domowa

Korona Legionowa to sześciokondygnacyjny budynek przy ulicy Wyspiańskiego 2 w podwarszawskim Legionowie. Inwestycję prowadzi spółka Kompania Domowa.

Deweloper zaplanował 79 mieszkań – od dwóch do pięciu pokoi, o powierzchni od 38 do 101 mkw. Do części lokali są przypisane ogródki. Budowa Korony Legionowa ma się zakończyć w drugim kwartale 2025 roku. Budynek jest skomercjalizowany w 70 procentach.

Budynek premium. Niepowtarzalna architektura i funkcjonalność

Prezes Kompanii Domowej Bogdan Żołnierzak zapewnia, że jego firma stawia na niepowtarzalne z projektu na projekt budownictwo wychodzące spod ręki renomowanych pracowni architektonicznych.

– Budynek z sektora premium oznacza nietuzinkową architekturę, znakomite układy funkcjonalne mieszkań, oryginalne, wysmakowane części wspólne z bardzo ciekawych, niestandardowych materiałów – akcentuje Bogdan Żołnierzak. Prezes mówi też o elementach wykończenia części wspólnych, które są zaprojektowane i wykonane na zamówienie firmy.