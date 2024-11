Ile płaciliśmy za mieszkania w trzecim kwartale tego roku? Przeciętne ceny transakcyjne mieszkań analizują eksperci AMRON-SARFiN.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Rynek wtórny. Klient z gotówką rozdaje karty Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, można dziś wynegocjować 5 – 10 proc. rabatu – wynika z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl.

Ceny mieszkań w górę

W Warszawie średnia cena transakcyjna mieszkań w trzecim kwartale tego roku wyniosła ponad 14,5 tys. zł za mkw. To o 1,89 proc. więcej niż w drugim kwartale. W ciągu roku średnie ceny transakcyjne na stołecznym rynku poszły w górę o 12,01 proc.

We Wrocławiu za mieszkania w drugim kwartale br. płacono przeciętnie ponad 11,9 tys. zł za mkw. Licząc kwartał do kwartału, lokale we Wrocławiu zdrożały o 2,48 proc., a rok do roku – o 19,99 proc.

W Gdańsku przeciętna transakcyjna cena mieszkań to ponad 11,4 tys. zł za mkw. Od drugiego do trzeciego kwartału lokale w tym mieście zdrożały o 2,48 proc. W ciągu roku przeciętne ceny mieszkań na gdańskim rynku wzrosły o 11,49 proc.