W drugim etapie osiedla Idea w Swarzędzu Atal zaplanował dwusegmentowy pięciopiętrowy budynek. Do oferty trafiły 233 mieszkania.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Warszawa. Sokratesa 11A z pozwoleniem na użytkowanie Spółka Matexi Polska uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku na osiedlu przy ul. Sokratesa 11A na warszawskich Bielanach.

Mieszkania w standardzie deweloperskim i wykończone pod klucz

Klienci mają do wyboru lokale o powierzchni od 30 do 100 mkw. – od kawalerek po mieszkania czteropokojowe. Najwięcej jest lokali dwu – i trzypokojowych. Ceny mieszkań wahają się od 8,6 tys. do 11,3 tys. zł za metr w standardzie deweloperskim. Firma oferuje też pakiety wykończenia wnętrz pod klucz. Do metra mieszkania, w zależności od standardu wykończenia, trzeba dopłacić od 1 tys. do 1,7 tys. zł.

Do mieszkań na najniższej kondygnacji będą przypisane prywatne ogródki. Na parterze budynku znajdą się cztery lokale usługowe.

W podziemnym garażu znajdą się stanowiska do przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych. Będą też wydzielone miejsca na segregowane odpady.