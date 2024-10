Via Familia na warszawskiej Białołęce. Klucze do mieszkań za dwa lata

Via Familia, osiedle spółki deweloperskiej Spravia, to cztery niskie budynki z 90 mieszkaniami o powierzchni od 35 do 95 mkw. – od lokali z dwoma pokojami po czteropokojowe.

Mieszkania, zielony dziedziniec, strefa rekreacji

Do mieszkań na parterze będą przypisane ogródki. Osiedle będzie ogrodzone.

Za projekt architektoniczny osiedla Via Familia odpowiada pracownia 90 Architekci. Mieszkania będą oddawane w czwartym kwartale 2026 roku. Ceny mieszkań na start sprzedaży zaczynają się od 12,5 tys. zł za metr.

- Centralnym punktem osiedla będzie zielony dziedziniec z placem zabaw. Wokół budynków zaplanowaliśmy miejsca do wypoczynku i rekreacji – mówią przedstawiciele spółki Spravia.